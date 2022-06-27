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Подозрительная родинка: впервые в Карелии в районной больнице провели диагностику рака кожи по фотографии

Новости. Общество
11:04, 07 Июля 2022
фото: © shutterstock

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В Сортавальской больнице Карелии прошла интерактивная акция ранней диагностики меланомы.

На своей странице в соцсети главный врач Сортавальской ЦРБ, хирург-онколог Александр Романов рассказал об итогах интерактивной акции ранней диагностики меланомы, которую они провели впервые с помощью бот-помощника.

По информации Александра Романова, в акции приняли участие около 200 жителей Карелии, но преимущественно Сортавальского и Лахденпохского районов. С помощью бота-помощника все желающие могли пройти тестирование и отправить фото подозрительной родинки. За период акции было получено более 40 фотографий.

"В результате изучения изображений кожных новообразований и он-лайн консультаций были приглашены на приём к хирургу-онкологу 8 человек, в том числе 1 ребёнок. Всем проведено бесплатное лазерное удаление новообразований, а также выполнено гистологическое исследование иссечённых новообразований", - рассказал главврач ЦРБ, онколог Романов.

Данная акция, по словам Александра Романова, подтверждает эффективность современных методов дистанционной работы с населением с целью профилактики и ранней диагностики опасных заболеваний.

"Будем планировать проведение подобных мероприятий в будущем", - написал главный врач Сортавальской ЦРБ.

Ранее онколог Романов объяснил, что выявление меланомы на ранней стадии - это возможность полностью стать здоровым.
«На ранних стадиях опухоль, скорее всего, просто удалят. Если проблему не запустить, лечение с высокой вероятностью будет успешным», — сказал Александр Романов.

Переходите в бот-помощник Сортавальской ЦРБ и проверяйте свое здоровье!

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