Подозрительный автовоз из Петрозаводска остановили полицейские в Ленобласти

Автовоз, нагруженный семью иномарками и одной "Ладой", остановили в Кировском районе Ленинградской области.

В этих машинах сомнительно все, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, в половине четвертого дня 14 ноября на 130 километре Южного полукольца был остановлен "КамАЗ" с прицепом. Он перевозил Chevrolet Cobalt, “Ладу Гранта", Ford Fusion, Chevrolet Spark, Chevrolet Cruse и три китайских FAW V5. В рамках спецоперации у груза проверили данные ПТС, вин-номера и номера агрегатов. Подлинность всех данных вызвала сомнения у правоохранителей.

По словам 29-летнего водителя из Орловской области, он неофициально трудоустроен в транспортной компании и должен был доставить груз, который забрал 13 ноября, из Петрозаводска в Москву.

Полиция проводит проверку.