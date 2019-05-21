Подозрительный рюкзак обнаружили в маршрутке в Петрозаводске

Два подозрительных предмета в автобусе и у подъезда жилого дома потребовали вмешательства оперативных служб, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В частности, у дома №9 по улице маршала Мерецкова была обнаружена подозрительная коробка. Она оказалось пустой.

После этого на остановке у собора Александра Невского в автобусе №26 был обнаружен подозрительный рюкзак. Работали оперативные группы. Проверено: в рюкзаке личные вещи. Опасности нет.