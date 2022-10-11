Подписано соглашение о превращении 30% площади планеты в охраняемую зону через 8 лет

Историческое соглашение о сохранении природы подписали 200 стран, за исключением США и Ватикана.

На крупной конференции (COP15), посвященной сохранению разнообразия живой природы на планете, подписали историческое соглашение. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Соглашение подписали почти 200 стран, за исключением США и Ватикана, ночью в канадском Монреале. Однако сделка не устроила представителей Демократической Республики Конго, которые планировали получить больше средств для сохранения окружающей среды. Схожую позицию заняли Камерун и Уганда.



фото: Julian Haber/Courtesy of Environment and Climate Change Canada

Участники договорились отнести 30 процентов планеты к охраняемой зоне к 2030 году, а также восстановить 30 процентов территорий, находящихся в упадке. Развитые страны пообещали выделить 30 миллиардов долларов на сохранение биоразнообразия. Власти также примут меры для прекращения вымирания видов и их восстановления.

Перед конференцией исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила, что человечество находится в состоянии войны с живой природой. Она отметила, что с ростом населения планета подвергается более сильному давлению.