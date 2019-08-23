Подполковник из Карелии возглавит "коррупционный" отдел экономической полиции Петербурга

Подполковник полиции Дмитрий Кипрушев из Управления экономической безопасности МВД Карелии возглавит отдел в экономической полиции Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" в Санкт-Петербурге со ссылкой на интернет-издание "Фонтанка.ру".

В связи с реорганизацией системы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти все 340 его сотрудников и руководителей отделов получили уведомления о прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел РФ. Некоторые из них после реорганизации ведомства вернутся обратно, однако со многими в главке решили расстаться, сообщает "Фонтанка.ру".

В частности, по данным интернет-издания, точно сменится начальник "коррупционного" отдела экономической полиции Петербурга. На эту должность будет назначен подполковник полиции Дмитрий Кипрушев из Петрозаводска, последним местом службы которого являлся аналогичный отдел в Управлении экономической безопасности МВД Карелии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новым главой экономической полиции в Петербурге назначен полковник Евгений Ульянов, до этого работавший на посту начальника отдела экономической безопасности Южного административного округа ГУ МВД по Москве. Он сменил в этой должности полковника Алексея Бриллиантова, который был уволен в середине апреля.