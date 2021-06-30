Подрядчик переделывает недавно отремонтированную аллею в Петрозаводске

Подрядчик ремонтирует аллею Отцов в рамках гарантийных обязательств, на месте переукладывают бетонную брусчатку пешеходной дорожки, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках гарантийных обязательств ООО «Онего-Строй» устраняет замечания на аллее Отцов на Ключевой. Во время весеннего осмотра территории специалисты администрации выявили ряд серьёзных дефектов. В адрес подрядчика была направлена претензия об устранении замечаний на объекте, благоустроенном в прошлом году.

Сейчас вдоль городской поликлиники №4 снимают бетонную брусчатку для последующей переукладки пешеходной дорожки.

Кроме того, подрядчику предстоит восстановить асфальтовое покрытие, газоны и вывезти строительный мусор. При неисполнении гарантийных обязательств к организации будут применены штрафные санкции.