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Подрядчик переделывает недавно отремонтированную аллею в Петрозаводске

Новости. Общество
11:54, 01 Июля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик ремонтирует аллею Отцов в рамках гарантийных обязательств, на месте переукладывают бетонную брусчатку пешеходной дорожки, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках гарантийных обязательств ООО «Онего-Строй» устраняет замечания на аллее Отцов на Ключевой. Во время весеннего осмотра территории специалисты администрации выявили ряд серьёзных дефектов. В адрес подрядчика была направлена претензия об устранении замечаний на объекте, благоустроенном в прошлом году.

Сейчас вдоль городской поликлиники №4 снимают бетонную брусчатку для последующей переукладки пешеходной дорожки.

Кроме того, подрядчику предстоит восстановить асфальтовое покрытие, газоны и вывезти строительный мусор. При неисполнении гарантийных обязательств к организации будут применены штрафные санкции.

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Комментарии

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David.
2021-07-01 11:55:49
Бу га га.
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