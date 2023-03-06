Подрядчик по уборке Петрозаводска приобрел новую технику

В кондопожском ДРСУ купили универсальные погрузчики.
Универсальная техника пополнила автопарк Кондопожского ДРСУ
«На новых погрузчиках можно работать и зимой, и летом. Сейчас они задействованы на расчистке дорог от снега, уборке наледи и снежных валов, очистке мостов и барьерных ограждений. Машины приобрели за счет средств кондопожского ДРСУ», - говорится в сообщении паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Напомним, в прошлом году автопарк коммунальной службы пополнили шесть тракторов, восемь комбинированных дорожных машин, один автогрейдер, три погрузчика и три «ГАЗели». Их купили на средства субсидии, которую выделили из бюджета республики.
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