Подрядчик по уборке Петрозаводска приобрел новую технику

В кондопожском ДРСУ купили универсальные погрузчики.

Универсальная техника пополнила автопарк Кондопожского ДРСУ



«На новых погрузчиках можно работать и зимой, и летом. Сейчас они задействованы на расчистке дорог от снега, уборке наледи и снежных валов, очистке мостов и барьерных ограждений. Машины приобрели за счет средств кондопожского ДРСУ», - говорится в сообщении паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Напомним, в прошлом году автопарк коммунальной службы пополнили шесть тракторов, восемь комбинированных дорожных машин, один автогрейдер, три погрузчика и три «ГАЗели». Их купили на средства субсидии, которую выделили из бюджета республики.