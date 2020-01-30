Подрядчик привел в порядок велодорожки Петрозаводска (ФОТО)

На общественных территориях Петрозаводска ведётся уборка снега и подсыпка наледи, сообщили в городской мэрии.

Подрядчик работает в ежедневном режиме.

Городской комбинат благоустройства убирает снег на общественных территориях карельской столицы. В ежедневном режиме подрядчик чистит лестницы, парковые дорожки, детские площадки и скверы. Уборка и подсыпка ведётся в ручном режиме, а также с использованием техники. На общественных территориях работают четыре трактора. Особое внимание на этой неделе было уделено велодорожкам и парку Иван Царевич, по которым поступали обращения горожан.









За содержанием общественных территорий в рамках муниципального контракта пристально следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.





Напомним также, что горожане могут обращаться с жалобами на неудовлетворительное состояние объектов в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона – 051.