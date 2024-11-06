Подрядчик сорвал ремонт в клубе поселка на севере Карелии

В УФАС наказали недобросовестного бизнесмена, получившего деньги и оставившего клуб без ремонта.
В карельском УФАС сообщили о внесении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков после обращения МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального района».
Как выяснилось, с бизнесменом был заключён контракт на капитальный ремонт инженерных систем сельского Дома культуры в поселке Куусиниеми.
Подрядчик получил аванс, 565 тысяч рублей, неоднократно гарантировал проведение работ в срок и поступление материалов. Однако на самом деле ремонт так и не начался, материалы и оборудование отсутствовали.
Помимо включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, материалы о нем будут направлены в правоохранительные органы. Для ремонта же клуба будет объявлена новая процедура закупки, учитывая, как важно здание для жителей поселка: в нем располагаются Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.
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