Подрядчик убирает улицы Петрозаводска круглосуточно в оттепель

Более 9,5 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска с начала зимы, сообщили в администрации города.

В связи с перепадами температур через ноль подрядчик, ООО «Кондопожское ДРСУ», активно борется с образованием наледи на магистралях и тротуарах города и расчищает их от рыхлого снега. Работы ведут круглосуточно — на улицах постоянно задействовано около 30 единиц специализированной техники. Около полусотни дорожных рабочих выполняют уборку и посыпку вручную, отметили в мэрии.

С начала зимы с улиц Петрозаводска вывезли уже более 9,5 тысяч тонн снега. Эти работы преимущественно ведутся ночью, когда на дорогах нет плотного трафика, но не прекращаются и в дневное время. На этой неделе ДРСУ и его субподрядчики вывозят снег с проспекта Ленина, с улиц Свердлова, «Правды», Калинина, Шотмана, Чапаева, Муезерской, с Финского проезда, с набережных Варкауса и Онежской. Уборку и посыпку тротуаров круглосуточно выполняют трактора. Рыхлый снег стараются расчистить максимально — до асфальта, особое внимание уделено пешеходным переходам и остановкам.

Автогрейдером устраняют заужение проезжей части. Сегодня техника задействована на Древлянке, Зареке и Кукковке. Комбинированные дорожные машины распределяют противогололедные материалы в районах Петрозаводска.

Часть районов Петрозаводска обслуживают субподрядчики. ООО «ДСМ» круглосуточно занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» — Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища Вилга.

Жителям Петрозаводска, недовольным уборкой улиц, предлагают в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру — 051.

Следить за передвижением техники «Кондопожского ДРСУ» можно здесь.