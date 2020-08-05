Подрядчика в Карелии обязали за 4 дня отремонтировать убитую дорогу

Специалисты зафиксировали дефекты покрытия на автодорогах общего пользования регионального значения "Видлица-Кинелахта-Ведлозеро" и "Подъезд к д. Большие Горы" в Олонецком районе, сообщили в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Специалисты Госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору провели рейдовые осмотры на автодорогах общего пользования регионального значения "Видлица-Кинелахта-Ведлозеро" и "Подъезд к д. Большие Горы" в Олонецком районе.

В ходе мероприятий зафиксированы дефекты покрытия на 12-17 км автодороги "Видлица-Кинелахта-Ведлозеро". Также установлено, что данные автомобильные дороги имеют низкие потребительские свойства. Работы по их ремонту и капитальному ремонту не проводились с 2005 года. В текущем году проведение ремонтных работ также не запланировано.

С выводами специалистов надзорного ведомства о том, что дороги находится в неудовлетворительном состоянии согласился и представитель КУ РК "Управтодор РК".

По итогам проведенного рейда дорожного надзора в адрес компании-подрядчика, обеспечивающей содержание автодорог, направлено предписание с требованием в течение 4 дней провести мероприятия по устранению выявленных нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их содержании. Кроме этого к подрядчику будут применены штрафные санкции в виде снижения договорной цены.

По информации подрядной организации работы по восстановлению ровности проезжей части запланированы на 6 августа. Что касается работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автодороги "Видлица-Кинелахта-Ведлозеро", то они уже ведутся, а их завершение планируется к концу сентября.