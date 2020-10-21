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Подрядчика в Петрозаводске второй раз оштрафовали за плохую уборку листвы

Новости. Общество
12:15, 22 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Компания "ТехРент" заплатит более 200 тысяч рублей за некачественно выполненные работы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Специалисты администрации карельской столицы вновь отметили недостаточную уборку города в рамках исполнения компанией "ТехРент" муниципального контракта. Больше всего нареканий, как и в прошлый раз, вызвали работы по вывозу листвы с газонов и тротуаров.

Неисправленные замечания зафиксировали, составлены соответствующие акты. По итогам контрольных проверок предприятие будет оштрафовано более чем на 200 тысяч рублей.

В мэрии напомнили, что ранее компанию оштрафовали более чем на 400 тысяч рублей по аналогичной причине. Специалисты комитета ЖКХ ежедневно контролируют работу подрядчика.

Сейчас организация исправляет замечания. Техника и мобильные бригады убирают листву на тротуарах, проезжих частях и газонах.

Кроме того, в Петрозаводске продолжается обрезка разросшихся крон деревьев для обеспечения безопасности движения и видимости дорожных знаков и светофоров.

Автогрейдер на этой неделе профилирует грунтовое покрытие дорог на Перевалке и в Железнодорожном районе.

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