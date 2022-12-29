Подрядчики наконец-то справились со строительством Дома культуры в деревне на юге Карелии

После срыва работ со стороны строителей из Москвы и Петербурга за ДК в Мегреге взялась петрозаводская компания.

В деревне Мегрега Олонецкого района открыли новый Дом культуры, сообщили в правительстве Карелии.



В ДК разместили зрительный зал, зал хореографии, площадку для дискотек, хоровую студию, помещение под будущую модельную библиотеку, кабинеты для работы кружков и секций, душевые, гримерную. По проекту запланировано благоустройство территории: освещение, асфальтовые дорожки.



В этом году для дома культуры купили синтезатор и цифровое пианино, компьютер, проектор. В 2023 году в ДК должны поставить занавес для сцены. В 2023 году культурное учреждение в Мегреге должны подключить к природному газу.



Отметим, строительство завершила петрозаводская фирма «Карелклимат». Предыдущие подрядчики - из Москвы и Петербурга - с задачей не справились.