Подписаться
Новости. Общество
09:15, 21 Сентября 2019
фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Подрядчики устраняют нарушения, допущенные при ремонте дорог и тротуаров в Петрозаводске

Загрузка...

Уже переделан ремонт на проезжей части площади Гагарина и проспекте Карла Маркса, тротуарах на Шотмана и Пушкинской.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в настоящее время подрядчики устраняют нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, которые проводят специалисты мэрии, общественные контролеры и на которые указывают неравнодушные горожане.

Так, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" уже привело в соответствие с требованиями участки проезжих частей площади Гагарина и проспекта Карла Маркса. Возникшие замечания устранены на тротуарах на улицах Шотмана и Пушкинской. У специалистов были нарекания к качеству укладки бордюрных камней на тротуарах на проспекте Карла Маркса и улице Шотмана. Замечания устранены.

Кроме того, предъявлены претензии компании "Онегодорстрой" по качеству работ на некоторых отрезках улицы Антикайнена. Подрядчик обязуется устранить недочеты в ближайшее время.

Как отмечают в мэрии, приемка дорог ведется только после устранения всех выявленных нарушений и после получения положительных заключений лабораторных исследований проб уложенного асфальта.

В настоящее время ремонтные работы идут на тротуарах проспекта Ленина и на проезжей части проспекта Александра Невского.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
15.09.2019, 09:30
В Петрозаводске начался первый день "итальянской забастовки" работников скорой помощи
16.09.2019, 11:35
В ДТП с лосем на трассе в Карелии погибла женщина и пострадала семья с ребенком
15.09.2019, 10:26
В Петрозаводске автоледи сбила беременную женщину на переходе
16.09.2019, 15:08
Установлена личность пенсионера, умершего в "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

20.09.2019 13:25
Обществоведение
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 4
РПЦ призвала федеральные власти не утверждать новые образовательные стандарты, разработанные министерством просвещения РФ.
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
"Простые работяги на нашей стороне" 4
18.09.2019 09:52
Лучший способ потратить материнский капитал
17.09.2019 14:12
"Единственный независимый" 2
17.09.2019 10:57
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Приказ: объект не открывать 2
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
Ночной протокол 9
16.09.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

"РЕЗОНАНС" НА ТНТ-ОНЕГО
20.09.2019 16:02
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»