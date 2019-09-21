Подрядчики устраняют нарушения, допущенные при ремонте дорог и тротуаров в Петрозаводске

Уже переделан ремонт на проезжей части площади Гагарина и проспекте Карла Маркса, тротуарах на Шотмана и Пушкинской.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в настоящее время подрядчики устраняют нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, которые проводят специалисты мэрии, общественные контролеры и на которые указывают неравнодушные горожане.

Так, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" уже привело в соответствие с требованиями участки проезжих частей площади Гагарина и проспекта Карла Маркса. Возникшие замечания устранены на тротуарах на улицах Шотмана и Пушкинской. У специалистов были нарекания к качеству укладки бордюрных камней на тротуарах на проспекте Карла Маркса и улице Шотмана. Замечания устранены.

Кроме того, предъявлены претензии компании "Онегодорстрой" по качеству работ на некоторых отрезках улицы Антикайнена. Подрядчик обязуется устранить недочеты в ближайшее время.

Как отмечают в мэрии, приемка дорог ведется только после устранения всех выявленных нарушений и после получения положительных заключений лабораторных исследований проб уложенного асфальта.

В настоящее время ремонтные работы идут на тротуарах проспекта Ленина и на проезжей части проспекта Александра Невского.