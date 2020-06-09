Подробности ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии рассказали в ГИБДД

При развороте микроавтобуса в Медвежьегорском районе пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Медвежьегорском районе пострадали два человека.

Госавтоинспекция ГИБДД сообщает, что ДТП произошло в16.10 на 624 км + 900 м федеральной автодороги "Кола", когда 67-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace совершал разворот и не предоставил преимущества в движении автомобилю "ВАЗ", который двигался в прямом направлении.

В результате ДТП травмы получили два человека: водитель автомобиля микроавтобуса и 69-летний водитель отечественного авто. Оба пострадавших доставлены в лечебное учреждение.