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Подробности ДТП, в котором пострадал велосипедист, рассказали в ГИБДД Карелии

Новости. Происшествия
09:19, 23 Октября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Велосипедист попал под колеса иномарки, решив совершить запрещенный для него поворот, сообщил в ГИБДД Карелии.

В четверг утром, 22 октября в 7.13, в районе дома №11 по улице Боровая 65-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, совершавшего поворот налево по дороге, имеющей более одной полосы движения в данном направлении.

В результате ДТП 43-летний велосипедист получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

ГИБДД Карелии напоминает водителям о необходимости соблюдать правила проезда перекрестков, предоставлять преимущество транспортным средствам, пользующимся преимуществом в движении.

А также, в соответствии с п. 24.8 ПДД РФ 24.8 Велосипедистам (и водителям мопедов) поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении, запрещено.

Напомним, в минувший четверг, 22 октября, ГИБДД Петрозаводска показала фото с места аварии, где пострадал велосипедист.

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Комментарии

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ppppp
2020-10-23 09:58:43
Сомневаюсь, что он теперь на дорогу на велике выедет.
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