Велосипедист попал под колеса иномарки в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

В Пятом поселке велосипедист попал в ДТП и был госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром в 7.13 в районе дома №11 по улице Боровая произошло столкновение автомобиля Volkswagen и велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает велосипедистов позаботиться о своей безопасности!

"Использование световозвращающих жилетов сделает вас заметнее на дороге!" – отметили в ГИБДД.