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Велосипедист попал под колеса иномарки в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:00, 22 Октября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В Пятом поселке велосипедист попал в ДТП и был госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром в 7.13 в районе дома №11 по улице Боровая произошло столкновение автомобиля Volkswagen и велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает велосипедистов позаботиться о своей безопасности!

"Использование световозвращающих жилетов сделает вас заметнее на дороге!" – отметили в ГИБДД.

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Комментарии

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Горожанин
2020-10-22 12:24:03
Если не ошибаюсь, тут кажется две полосы, и тогда поворот налево велосипедисту запрещен (ПДД п.14.11). Так что "сам дурак"
Александр Коробкин
2020-10-22 11:57:18
На этом перекрестке давно нужен светофор. аварии, в час пик не проехать
Off
2020-10-22 11:18:49
Не патриотично. Если попадать под машину ..то под отечественную. Иначе, тролли -педриоты не одобряют ..
Гость
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