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Новости. Происшествия
06:40, 15 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Щукин

Подростка в Карелии укусила ядовитая змея

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Мальчик перепутал ужа с гадюкой на лесном озере в Пряжинском районе.

Местная газета "Наша жизнь" сообщила, что подросток встретил змею на берегу лесного озера (местные называют его Варушка) неподалеку от Ведлозера. 

"На первый взгляд, его окрас напоминал безобидного ужа: змея была темного цвета со светлыми пятнами на голове. Андрей решил перенести чешуйчатую рептилию в безопасное место голыми руками. Такое фамильярное отношение к себе рептилия терпеть не стала, а попыталась укусить парня. Со второй попытки ей удалось впиться зубами в палец на руке", – пишет корреспондент. 

После укуса у подростка появился отек. Мальчика госпитализировали в Петрозаводск.

"В этом же медицинском учреждении оказались еще две девочки, которые пострадали от укусов ядовитых змей", – сообщается в издании. 

Инциеднт произошел этим летом. Когда именно змея укусила подростка, нет информации. 

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