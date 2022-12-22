Подростки бьют новогодние игрушки на одной из елок Петрозаводска

Жители Петрозаводска пожаловались в соцсетях на группу несовершеннолетних, которые испортили новогоднюю ель на Зареке.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликована гневная речь одного из жителей карельской столицы по поводу поведения подростков на Зареке.
«Бородинский сквер, каждый вечер стадо подростков из школы №8, громят ёлку! Залезают на верхушку, сегодня по всей Зареке раскиданы разбитые шарики, ветки у елки оторваны! Что за дикари? Слов нет», - сообщил пользователь паблика.
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