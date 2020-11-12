Подростки в поселке Карелии оставили на месте преступления рюкзак и были пойманы с поличным

В Кемском районе подростки украли из чужого гаража мопед и скутер, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление о краже от 68-летнего горожанина. Пенсионер указал, что из его сарая пропали мопед и скутер общей стоимостью 33 тысячи рублей.

Полицейские установили, что злоумышленники проникли в хозпостройку, отжав петли замка. Также по оставленным следам шин стало ясно - воры уехали на одном из транспортных средств.

Полицейские задержали двоих несовершеннолетних подозреваемых в кратчайшие сроки. Этому способствовала рассеянность одного из фигурантов: на месте преступления он оставил улику - рюкзак. Подростки дали признательные показания. Кроме того, хозяин оставленного рюкзака посетовал, что тот мешал проникнуть ему в сарай через щель, потому он снял его со спины, отложил в сторону, а вот забрать забыл.

Также выяснилось, что скутер молодые люди завести не смогли и спрятали его неподалеку, рассчитывая вернуться за ним позднее. А на мопеде они замкнули провода зажигания и доехали до дома.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.