Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии 964 ребенка заразились коронавирусом 2
12.11.2020 12:56
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента 15
12.11.2020 16:00
Названы различия в симптомах гриппа и коронавируса
12.11.2020 20:40
Потливость назвали признаком опасной болезни 1
12.11.2020 21:30
Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Петрозаводске и уехал, мать ищет свидетелей (ВИДЕО) 2
Сегодня 06:40
Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян 5
12.11.2020 19:10

Подростки в поселке Карелии оставили на месте преступления рюкзак и были пойманы с поличным

Новости. Криминал
10:58, 13 Ноября 2020
фото: © РИА/Александр Кряжев
Загрузка...

В Кемском районе подростки украли из чужого гаража мопед и скутер, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление о краже от 68-летнего горожанина. Пенсионер указал, что из его сарая пропали мопед и скутер общей стоимостью 33 тысячи рублей.

Полицейские установили, что злоумышленники проникли в хозпостройку, отжав петли замка. Также по оставленным следам шин стало ясно - воры уехали на одном из транспортных средств.

Полицейские задержали двоих несовершеннолетних подозреваемых в кратчайшие сроки. Этому способствовала рассеянность одного из фигурантов: на месте преступления он оставил улику - рюкзак. Подростки дали признательные показания. Кроме того, хозяин оставленного рюкзака посетовал, что тот мешал проникнуть ему в сарай через щель, потому он снял его со спины, отложил в сторону, а вот забрать забыл.

Также выяснилось, что скутер молодые люди завести не смогли и спрятали его неподалеку, рассчитывая вернуться за ним позднее. А на мопеде они замкнули провода зажигания и доехали до дома.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"
11.11.2020, 08:43
В Петрозаводске временно изменится стоимость проезда в троллейбусах

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»