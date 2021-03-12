Подростков-нарушителей предложили помещать в центры временного содержания по просьбе родителей

Замминистра просвещения Денис Грибов считает, что существует такая потребность, зачастую родители не знают, что делать с ребенком.

Минпросвещения РФ предлагает помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Об этом заявил в пятницу замминистра просвещения Денис Грибов, пишет ТАСС.

"Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а, может быть, [и] по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует", - сказал Грибов на круглом столе "О повышении эффективности деятельности сети организаций, обеспечивающих специальную профилактическую работу с несовершеннолетними и внедрение современных технологий реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних" в Общественной палате.

По его словам, зачастую родители не знают, что делать с ребенком.

"По инициативе родителей, если они обращаются за помощью <...>, может быть, наставить на правильный путь ребенка, как-то вытащить из ситуации, в которую попадают дети, в зависимость от общества, от коллектива, от тех групп детей, которые оказывают плохое влияние. Мне кажется, можно было бы такой инструментарий использовать. Но для этого требуется [внести] изменения в законодательство", - уточнил Грибов в беседе с ТАСС.