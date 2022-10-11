Подросток из Карелии перевел деньги мошенникам в надежде получить куш в 190 тысяч рублей

В МВД Карелии сообщили о заявлении жительницы Лахденпохского района, несовершеннолетний сын которой попался на уловку мошенников.

В полицию Лахденспохского района обратилась женщина, которая сообщила, что ее несовершеннолетний сын стал жертвой интернет-мошенников.

Юноша учится за пределами поселка. В одном из мессенджеров он обнаружил информацию о розыгрыше денег. Вскоре с молодым человеком созвонился неизвестный и обрадовал, что именно он стал победителем в розыгрыше и может получить куш в 190 тысяч рублей. Однако для того, чтобы стать счастливым обладателем денег, подростку требовалось перевести собственные средства. После нескольких переводов юноша лишился 9 тысяч рублей, так и не получив ничего в замен.

В настоящее время полиция проводит проверку.