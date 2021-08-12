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Подросток из Петрозаводска съездил на угнанном авто в Суоярви и стал уголовником

Новости. Происшествия
11:44, 13 Августа 2021
фото: © bk55.ru

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Двое подростков угнали иномарку и ездили по федеральной трассе, создавая угрозу для жизни всех участников дорожного движения, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, в один из июльских дней несовершеннолетний приметил в одном из дворов автомобиль Chevrolet, двери которого оказались открыты. В замке зажигания он обнаружил ключ, затем позвал своего приятеля и предложил прокатиться, сообщив, что машина якобы принадлежит его знакомому и тот разрешил.

Молодые люди доехали до Суоярви, провели там некоторое время, а затем вернулись в Петрозаводск. Транспортное средство было брошено на одной из улиц города. К тому времени владелец машины обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением об угоне.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска установили местонахождение подозреваемого, который дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Беня
2021-08-13 12:26:25
И сто пудово, пацанчик сделает квадратные глаза и будет говорить шо он подумал ( :) ) шо это каршеринг, а это нифига не каршеринг, но он это не знал и вообще он тут не при чем. Подписывайте тачку, шо она не каршеринг, шоб он не путался :)
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