Подросток из Петрозаводска съездил на угнанном авто в Суоярви и стал уголовником

Двое подростков угнали иномарку и ездили по федеральной трассе, создавая угрозу для жизни всех участников дорожного движения, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, в один из июльских дней несовершеннолетний приметил в одном из дворов автомобиль Chevrolet, двери которого оказались открыты. В замке зажигания он обнаружил ключ, затем позвал своего приятеля и предложил прокатиться, сообщив, что машина якобы принадлежит его знакомому и тот разрешил.

Молодые люди доехали до Суоярви, провели там некоторое время, а затем вернулись в Петрозаводск. Транспортное средство было брошено на одной из улиц города. К тому времени владелец машины обнаружил пропажу и обратился в полицию с заявлением об угоне.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска установили местонахождение подозреваемого, который дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.