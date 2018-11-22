Подросток из Санкт-Петербурга украл в поселке Карелии два фонаря

В Муезерском районе несовершеннолетний житель города на Неве снял со столба два фонаря, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района обратился представитель одного из предприятий. Он сообщил, что в одном из поселков района с антенно-мачтового сооружения похищены два фонаря стоимостью более 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, несовершеннолетнего жителя Санкт-Петербурга, который часто приезжает в гости к родственникам в Карелию.

По версии следствия, он ночью пробрался на территорию предприятия, залез на вышку, чтобы сделать красивые фотографии, но, заметив дорогостоящие фонари, похитил их. Плафоны он выкинул, а лампы планировал сбыть. Юноша не успел осуществить свой план, так как был установлен правоохранителями.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.