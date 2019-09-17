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Новости. Криминал
10:46, 17 Сентября 2019
фото: © huhan1 / samodelkin.backbook.me

Подросток оставил жительницу Карелии без рогов

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Подросток проник в гараж и вынес оттуда велосипед и рога лося, сообщили в МВД Карелии.

Жительница поселка Калевала сообщила, что злоумышленник проник в ее гараж, откуда похитил велосипед и рога лося. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – несовершеннолетнего местного жителя. По версии следствия, в один из дней июля он возвращался домой через поля и заметил старый гараж. Через щель в воротах подросток посмотрел, что находится внутри. Увидев рога, он решил их забрать, чтобы в дальнейшем продать.

Сорвав фрагмент деревянной доски, он отогнул одну сторону ворот руками и через образовавшийся проем проник в помещение, откуда тем же путем вынес чужое имущество.

Как признался подозреваемый в ходе общения с полицейскими, он полагал, что хозяйственная постройка заброшена и никто не хватится пропавшего имущества.

Юноша показал место, где спрятал похищенное. Рога он хотел сдать, но не знал кому, а велосипед планировал оставить себе. 

Материалы уголовного дела о краже направлены в суд.

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Комментарии

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кир
2019-09-17 12:27:13
Куплю рога. На всех помойках незаконная реклама годами висит и обновляется. Власть, беззубая, ничего сделать не может. А большевики могли.
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