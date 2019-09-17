Подросток оставил жительницу Карелии без рогов

Подросток проник в гараж и вынес оттуда велосипед и рога лося, сообщили в МВД Карелии.

Жительница поселка Калевала сообщила, что злоумышленник проник в ее гараж, откуда похитил велосипед и рога лося. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – несовершеннолетнего местного жителя. По версии следствия, в один из дней июля он возвращался домой через поля и заметил старый гараж. Через щель в воротах подросток посмотрел, что находится внутри. Увидев рога, он решил их забрать, чтобы в дальнейшем продать.

Сорвав фрагмент деревянной доски, он отогнул одну сторону ворот руками и через образовавшийся проем проник в помещение, откуда тем же путем вынес чужое имущество.

Как признался подозреваемый в ходе общения с полицейскими, он полагал, что хозяйственная постройка заброшена и никто не хватится пропавшего имущества.



Юноша показал место, где спрятал похищенное. Рога он хотел сдать, но не знал кому, а велосипед планировал оставить себе.

Материалы уголовного дела о краже направлены в суд.