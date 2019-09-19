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Новости. Криминал
15:13, 19 Сентября 2019
фото: pxhere.com

Подросток, приехавший в Петрозаводск за знаниями, попал под уголовную статью

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Житель Суоярвского района украл велосипед, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – несовершеннолетнего жителя Суоярвского района.

Он рассказал, что сентябрьским вечером приехал в Петрозаводск для поступления в техникум. Ночью юноша зашел в один из подъездов в микрорайоне Кукковка. На лестничной площадке он увидел велосипед, не оборудованный антикражным устройством, и украл его.

До утра подросток катался по городу. В учебном заведении в поступлении ему отказали. И суоярвец на чужом двухколесном транспорте доехал до трассы, поймал попутку и отправился домой. Велосипед он бросил у дороги. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-09-19 16:08:54
Какие идиотские приключения.
кир
2019-09-19 15:56:42
Где правила "социалистического общежития", что хранить велосипеды, коляски как и старую мебель нельзя на лестнице? Они нарушают безопасность жителей. Владельца оштрафовали? Нет. Чего вы хотите при массовом нарушении норм и правил?
Гость
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