15:13, 19 Сентября 2019
Подросток, приехавший в Петрозаводск за знаниями, попал под уголовную статью
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Житель Суоярвского района украл велосипед, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – несовершеннолетнего жителя Суоярвского района.
Он рассказал, что сентябрьским вечером приехал в Петрозаводск для поступления в техникум. Ночью юноша зашел в один из подъездов в микрорайоне Кукковка. На лестничной площадке он увидел велосипед, не оборудованный антикражным устройством, и украл его.
До утра подросток катался по городу. В учебном заведении в поступлении ему отказали. И суоярвец на чужом двухколесном транспорте доехал до трассы, поймал попутку и отправился домой. Велосипед он бросил у дороги.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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