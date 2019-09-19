Подросток, приехавший в Петрозаводск за знаниями, попал под уголовную статью

Житель Суоярвского района украл велосипед, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – несовершеннолетнего жителя Суоярвского района.



Он рассказал, что сентябрьским вечером приехал в Петрозаводск для поступления в техникум. Ночью юноша зашел в один из подъездов в микрорайоне Кукковка. На лестничной площадке он увидел велосипед, не оборудованный антикражным устройством, и украл его.



До утра подросток катался по городу. В учебном заведении в поступлении ему отказали. И суоярвец на чужом двухколесном транспорте доехал до трассы, поймал попутку и отправился домой. Велосипед он бросил у дороги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.