Подросток пытался тайком вынести из магазина в Петрозаводске две банки кофе

Росгвардейцы передали юного любителя ворованного кофе инспектору по делам несовершеннолетних.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, вечером в понедельник, 29 января, группа задержания получила вызов о том, что сработала тревожная кнопка в сетевом магазине на Древлянке в Петрозаводске.

Росгвардейцы прибыли на объект и установили, что там подросток взял с прилавка две банки кофе стоимостью около 1,5 тысячи рублей и попытался незаметно пронести мимо кассы. Действия юноши заметили сотрудники магазина и вызвали росгвардейцев.

Сотрудники Росгвардии Карелии передали юного нарушителя инспектору подразделения по делам несовершеннолетних.