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Подросток, сжегший церковь XVIII века в Карелии, до сих пор находится на лечении в психиатрической больнице

Новости. Общество
07:15, 19 Ноября 2020
фото: источник: личная страница подростка в ВК , МЧС Карелии
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Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал, что будет дальше с подростком, который в 2018 году в Кондопожском районе сжег памятник деревянного зодчества 1774 года постройки.

"В настоящий момент подросток до сих пор находится в психиатрической больнице в Матросах, - объяснил Сараев. - Процесс лечения очень долгий и сложный, это не грипп. После выписки подростка он будет находиться под наблюдением республиканского психоневрологического диспансера, он будет получать медикаментозное лечение".

По словам Геннадия Сараева, история, произошедшая с данным подростком, имеет значение.

"Рядом с нами находятся люди, которые дают психологические сигналы, что им нужна помощь. На мой взгляд, те люди, которые находились рядом с этим подростком, пропустили этот момент, когда ребенок давал симптоматику, когда можно было определить заболевание. Ребенок подавал сигналы, но необходимой настороженности у взрослых не оказалось".

По версии следствия, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви XVIII века, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Кондопожский городской суд 24 июня рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего юноши и с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

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