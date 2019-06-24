СРОЧНО: Суд в Карелии вынес приговор поджигателю Успенской церкви

В Карелии суд направил на принудительное лечение подростка за поджог Успенской церкви.

Как сообщили в карельской прокуратуре, Кондопожский городской суд 24 июня рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего юноши, совершившего в августе 2018 года поджог здания церкви Успения Пресвятой Богородицы (Успенской церкви) в г. Кондопога.

Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний, находясь в силу психического расстройства в состоянии невменяемости, поджег здание Успенской церкви, в результате чего деревянное строение было полностью уничтожено огнем, государству и третьим лицам причинен значительный ущерб.

С учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов суд вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба), и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Постановление не вступило в законную силу.