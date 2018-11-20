Подросток украл из книжного магазина в Карелии комиксы

В полицию Петрозаводска обратилась сотрудница книжного магазина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что посетитель похитил упаковку популярных зарубежных комиксов стоимостью боле четырех тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого, несовершеннолетнего гражданина. Молодой человек учится в Петрозаводске и увлекается комиксами. В день происшествия он долго ходил между стеллажами магазина, разглядывая книги, а потом схватил комиксы и убежал. Продавец кричала юноше, чтоб тот остановился, но он даже не обернулся.

В настоящее время похищенные издания изъяты. Как выяснили сотрудники полиции, после того, как подозреваемый сам прочитал комиксы, он отдал их своему родственнику.

На подростка завели уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет.