Подросток в городе Карелии нашел банковскую карту и получил судимость по уголовной статье

Несовершеннолетний в Сортавале осужден за хищение денежных средств с банковской карты, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом было установлено, что в сентябре 2021 года несовершеннолетний юноша в Сортавале, используя найденную на улице банковскую карту с помощью терминала обналичил 30 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.



При рассмотрении уголовного дела суд учел несовершеннолетний возраст подсудимого, совершение преступления впервые, возмещение причиненного ущерба и назначил подростку наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Следкоме Карелии.