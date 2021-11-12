890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Звезды 70-80-х годов дадут концерты в райцентрах Карелии 7
10.01.2022 16:31

Подросток в Карелии прокатился за счет прохожих на чужом авто и попал под уголовную статью

Новости. Происшествия
09:52, 11 Января 2022
фото: © newsbash.ru

Новости партнеров

В Олонце несовершеннолетний местный житель сел в чужой автомобиль, завести не смог, но под уголовную статью попал, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полициио Олонецкого района поступило заявление от 30-летнего горожанина: из двора многоквартирного дома пропал автомобиль ВАЗ-2107.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к противоправному деянию причастен несовершеннолетний местный житель. Он дал признательные показания. По версии полиции, ночью олончанин проник в чужую машину, попытался завести её, однако безуспешно. Юноша не растерялся и позвал на помощь ничего не подозревающих прохожих, которые помогли ему толкать машину.

Но и так двигатель запустить не удалось. Подросток вышел из автомобиля и скрылся.

В настоящее время транспортное средство возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-11 12:40:30
Ущерб не нанесен. Понять и простить - записать на курсы водителей в ДОСААФ.)))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске

Чтиво

10.01.2022 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 3
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»