Подросток в Карелии прокатился за счет прохожих на чужом авто и попал под уголовную статью

В Олонце несовершеннолетний местный житель сел в чужой автомобиль, завести не смог, но под уголовную статью попал, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полициио Олонецкого района поступило заявление от 30-летнего горожанина: из двора многоквартирного дома пропал автомобиль ВАЗ-2107.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к противоправному деянию причастен несовершеннолетний местный житель. Он дал признательные показания. По версии полиции, ночью олончанин проник в чужую машину, попытался завести её, однако безуспешно. Юноша не растерялся и позвал на помощь ничего не подозревающих прохожих, которые помогли ему толкать машину.

Но и так двигатель запустить не удалось. Подросток вышел из автомобиля и скрылся.

В настоящее время транспортное средство возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.