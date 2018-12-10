Подросток в Карелии угнал велосипед, чтобы уехать в Ленобласть

Сотрудники Прионежского района установили причастность несовершеннолетнего к краже, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Прионежского района поступила информация от коллег из Ленобласти. Несовершеннолетнего молодого человека, который ночью шёл пешком по обочине проезжей части в сторону северной столицы, заметил наряд патрульно-постовой службы и доставил его в отделение полиции для установления личности. Юноша оказался жителем Карелии, поэтому вскоре был отправлен домой к законным представителям.

Сотрудники полиции установили его причастность к краже велосипеда. Некоторое время назад в полицию обратился 40-летний житель одного из сёл, у которого украли велосипед из подъезда. Ущерб превысил 17 тысяч рублей. Подросток ночью похитил из подъезда двухколесный транспорт и отправился на нём в Ленинградскую область. Юноша проехал примерно 20 километров, после чего велосипед сломался. Подозреваемый бросил его на обочине и пошел пешком.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".