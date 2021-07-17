Подросток в Карелии украл мопед, решив, что он никому не нужен после смерти владельца

Сотрудники полиции в Лоухском районе Карелии возбудили уголовное дело против подростка, укравшего мопед у своих соседей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В дежурную часть районного отделения полиции обратилась 71-летняя местная жительница и рассказала, что из ее гаража пропал мопед «Зид-50», который принадлежал ее умершему супругу.

Под подозрение попал живущий в соседнем доме подросток.

Он признался полицейским, что раньше видел, как его пожилой сосед ездил на мопеде. Когда мужчина умер, подросток решил присвоить транспорт.

Выждав какое-то время, он вскрыл гараж и украл мопед.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.