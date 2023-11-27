Подросток в Карелии забрался через открытое окно к пенсионеру, став фигурантом уголовного дела

В Следкоме Карелии сообщили о краже, которую совершил 16-летний рецидивист.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в краже.

По данным следствия, в июле 2023 года подросток в поселке Ладва заметил открытое окно на первом этаже многоквартирного дома и забрался туда. В квартире он взял 12 тысяч 900 рублей и с ними скрылся, впоследствии потратив.

Как выяснилось, подросток уже дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи, последний раз получив условный срок. В этот раз несовершеннолетнего заключили под стражу. На допросе он полностью признал свою вину, родители частично возместили ущерб, причиненный пенсионеру.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, несовершеннолетнему обвиняемому грозит лишение свободы.