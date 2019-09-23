Подросток в Лахденпохье украл у школьницы казахские тенге, которые выбросил за ненадобностью

В Лахденпохском районе раскрыта кража у школьницы, сообщает МВД Карелии.

Жительница Лахденпохьи рассказала полиции, что у ее несовершеннолетней дочери из сумки похитили 6 тысяч рублей, а также 2 тысячи казахских тенге.

Девушка пришла в банк, чтобы пополнить счет и в этот момент выяснила, что кошелек пуст. До этого она присутствовала на мероприятии, организованном для школьников.

Полицейские установили, что к краже причастен несовершеннолетний подозреваемый. Он рассказал правоохранителям, что во время представления вышел из зрительного зала и прошел в гримерную. Дверь была не заперта. Молодой человек проник внутрь и, осмотрев вещи, забрал денежные средства. Позднее рубли он потратил по собственному усмотрению, а тенге – выбросил на улице.