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Новости. Криминал
11:38, 01 Октября 2019
фото: © gettyimages.com

Подросток в Петрозаводске сорвал зеркала с корейской иномарки

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В полицию обратился с заявлением о краже обратился владелец иномарки, сообщили в МВД Карелии.

Он сказал, что в конце сентября ночью неизвестный сорвал с его машины два зеркала заднего вида. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего подозреваемого. Он рассказал полицейским, что ему требовались деньги. Поэтому решил украсть зеркала заднего вида.

Молодой человек присмотрел требуемую модель транспорта и забрал необходимые детали. Похищенное он сбыл лишь за 500 рублей, так как частично повредил зеркала.

Возбуждено уголовное дело.

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