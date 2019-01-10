Подруга похитила у петрозаводчанки паспорт и украла деньги со счета в банке

В полицию Петрозаводска обратилась петрозаводчанка с сообщением о краже паспорта, сообщили в МВД Карелии.

У девушки были опасения, что документом воспользуются в незаконных целях.

Вскоре полицейские выяснили, что у банка по пропавшему документу подавалась заявка на получение кредита. Кроме того, стало известно, что со счета девушки сняты денежные средства в сумме 43 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую, 30-летнюю подругу потерпевшей. По версии следствия, она похитила паспорт из сумки своей приятельницы. Далее гражданка вклеила в него фотографию, вырезанную из собственного паспорта.

После этого женщина подала заявку на получение кредита, однако ей отказали. Тогда петрозаводчанка пришла в другое отделение банка, где обналичила деньги со счета потерпевшей, предъявив подложный паспорт.

На женщину завели уголовное дело.