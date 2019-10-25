"Подруги" из соцсетей лишили петрозаводчанок денег

Полицейские проводят проверку по заявлениям нескольких горожан, сообщили в МВД Карелии.

Все происшествия случились с пользователями социальной сети.

Так, одной петрозаводчанке пришло сообщение с аккаунта знакомой. Та сообщила, что один из банков проводит акцию – дарит 2 тысячи рублей или помогает оплатить половину стоимости за услуги ЖКХ. Горожанка выбрала первый вариант и лишилась 8 тысяч рублей. Страницу подруги взломали.

Для другой горожанки история началась подобным же образом. Но знакомая в Интернет-переписке пообещала 5 тысяч рублей в честь юбилея банка. Пенсионерка лишилась более 3 тысяч рублей.