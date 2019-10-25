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Новости. Криминал
11:47, 25 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

"Подруги" из соцсетей лишили петрозаводчанок денег

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Полицейские проводят проверку по заявлениям нескольких горожан, сообщили в МВД Карелии.

Все происшествия случились с пользователями социальной сети.

Так, одной петрозаводчанке пришло сообщение с аккаунта знакомой. Та сообщила, что один из банков проводит акцию – дарит 2 тысячи рублей или помогает оплатить половину стоимости за услуги ЖКХ. Горожанка выбрала первый вариант и лишилась 8 тысяч рублей. Страницу подруги взломали.

Для другой горожанки история началась подобным же образом. Но знакомая в Интернет-переписке пообещала 5 тысяч рублей в честь юбилея банка. Пенсионерка лишилась более 3 тысяч рублей.

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Комментарии

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1677
2019-10-25 13:00:36
"один из банков проводит акцию – дарит 2 тысячи рублей"
ну какие же люди у нас все-таки доверчивые или может это жадность
Неравнодушный
2019-10-25 12:44:39
Нет у вас никаких подруг. Просто вы ещё не со всеми рассорились.
кир
2019-10-25 13:04:23
Неравнодушный, точное наблюдение.
Гость
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