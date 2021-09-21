Подсчитан средний размер пенсий после повышения с 1 января 2022 года

Кроме того, Голикова отметила, что ежемесячные денежные выплаты ряду категорий граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля.

«Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан», — подчеркнула вице-премьер.