Подсчитана сумма инвестиций бизнеса в территории "опережающего развития" Карелии

Компании-резиденты трех территорий социально-экономического развития Карелии (ТОСЭР) инвестировали в свои проекты 4 млрд рублей, подсчитали в Минэкономразвития республики.
Такая сумма фигурирует в материалах министерства о развитии ТОСЭР.
В 2020 году такой статус получили 10 компаний, в результате их общее количество выросло до 19.
Они работают в сферах дерево- и камнеобработки, машиностроения, металлургии, производства пищевой продукции и туризма, информационных технологий.
Сколько денег они вложили в свои проекты и создали рабочих мест, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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