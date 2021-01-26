Подсчитана сумма инвестиций бизнеса в территории "опережающего развития" Карелии

Компании-резиденты трех территорий социально-экономического развития Карелии (ТОСЭР) инвестировали в свои проекты 4 млрд рублей, подсчитали в Минэкономразвития республики.

Такая сумма фигурирует в материалах министерства о развитии ТОСЭР.

В 2020 году такой статус получили 10 компаний, в результате их общее количество выросло до 19.

Они работают в сферах дерево- и камнеобработки, машиностроения, металлургии, производства пищевой продукции и туризма, информационных технологий.

Сколько денег они вложили в свои проекты и создали рабочих мест, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".