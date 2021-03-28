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Подсчитано, как отличаются зарплаты в Петрозаводске и райцентрах Карелии

Новости. Общество
12:12, 29 Марта 2021
фото: pixabay
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Уровень зарплаты в районных центрах и столице Карелии отличается не так сильно, как в других регионах России – в большинстве из них зарплатное неравенство проявляется гораздо сильнее.

Это следует из рейтинга субъектов Федерации по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России, составленного агентством РИА Новости.

Исследование показало, что в крупных городах зарплата обычно на 15-20% выше, чем в средних и малых населенных пунктах России, но между Петрозаводском и другими городами Карелии эта разница составляет всего 6%.

Размер зарплаты составители рейтинга определили на основе муниципальной и региональной статистики Росстата с учетом выплаты НДФЛ. Согласно этим данным, в 2020 году средняя зарплата в райцентрах Карелии составила 43,9 тыс. рублей.

Зарплата в малых и средних карельских городах выросла в 2020 году на 11,2%, а в целом по России – всего на 6%.

Но главным критерием для определения позиции Карелии в рейтинге стал другой показатель. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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