Подсчитано, какие суммы получили в Карелии наследники умерших пенсионеров

Отделение Пенсионного фонда по Карелии за 9 текущего года выплатило правопреемникам умерших жителей республики 31 млн. рублей пенсионных накоплений.

Как сообщили в ОПФР, деньги получили 1072 человека.

Средняя сумма выплаты правопреемнику составила 25,4 тыс. рублей, максимальная — 468,2 тыс. рублей.

«Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений умершего родственника, если его смерть наступила до назначения ему накопительной пенсии. В случае если умершему была назначена срочная пенсионная выплата, выплате правопреемникам подлежит недополученная сумма», — пояснили в ОПФР.

С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершего родственника надо обращаться до истечения 6 месяцев со дня его смерти родственника. Иначе придется восстанавливать это право в судебном порядке.