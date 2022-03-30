Подсчитано, какие зарплаты получают бюджетники в Петрозаводске

Средняя заработная плата работников бюджетных организаций Петрозаводска, которые подпадают под действие указов президента РФ, к началу 2022 года достигла 31,5–42,5 тыс. рублей.

Это следует из пояснительной записки к проекту решения Петросовета об исполнении муниципального бюджета за 2021 год.

В документе говорится, как выполнялись указы президента РФ об увеличении заработной платы определенных категорий бюджетников. В Петрозаводска их зарплаты за год выросли на 1,7–8,4%.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 40 829 рубля 77 копеек, школьных учителей (без учета доплаты за классное руководство) — 38 970 рублей 54 копейки, педагогических работникам муниципальных организаций дополнительного образования — 42 511 рублей 13 копеек, работников муниципальных учреждений культуры — 31 582 рубля 96 копеек.