Подсчитано, на сколько вырастет МРОТ с 1 января 2022 года

Российская трехсторонняя комиссия, в которую входит правительство, профсоюзы и Союз работодателей, одобрила повышение МРОТ с 1 января 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года МРОТ вырастет на 6,4%.

«Таким образом, законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

В Карелии на величину федерального МРОТ начисляются «северные» и районные коэффициенты. В результате, МРОТ в Карелии в 2 раза больше, чем в целом по России.

Согласно законодательству, работодатели обязаны обеспечить уровень заработной платы работников не ниже МРОТ. Это относится как к бюджетным, так и к коммерческим организациям.

Какие суммы платят в Карелии, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».