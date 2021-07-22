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Подсчитано, на сколько вырастет МРОТ с 1 января 2022 года

Новости. Общество
16:13, 27 Июля 2021
фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская трехсторонняя комиссия, в которую входит правительство, профсоюзы и Союз работодателей, одобрила повышение МРОТ с 1 января 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года МРОТ вырастет на 6,4%.

«Таким образом, законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

В Карелии на величину федерального МРОТ начисляются «северные» и районные коэффициенты.  В результате, МРОТ в Карелии в 2 раза больше, чем в целом по России.

Согласно законодательству, работодатели обязаны обеспечить уровень заработной платы работников не ниже МРОТ. Это относится как к бюджетным, так и к коммерческим организациям.

Какие суммы платят в Карелии, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-07-27 16:32:32
Вот бы этих "умников", кто считает МРОТ, заставить на эту суму пожить годик, может тогда бы и научились МРОТ считать правильно.
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