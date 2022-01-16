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Подсчитано, на сколько вырастут детские пособия в Карелии после перерасчета

Новости. Общество
12:49, 17 Января 2022
фото: © shutterstock.com

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Ежемесячные детские пособия малоимущим семьям в Карелии выросли с 1 января в связи с повышением МРОТ и будут автоматически пересчитаны до начала февраля.

Как пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда, увеличен размер пособий на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно и беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Размер пособия на детей вырос с 6583 рублей 5 копеек до 7325 рублей 5 копеек. Право на эти выплаты имеют родители, в одиночку воспитывающие детей указанного возраста, и  имеющие доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения.

Выплаты беременным в Карелии увеличены с 7856 рублей 5 копеек до  8231 рублей 5 копеек. Такие пособия положены женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности и имеющим доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения. 

«По всем решениям, вынесенным в 2021 году, будет произведен автоматический перерасчет с 01.01.2022 г. в части увеличения размеров назначенных выплат. Выплата назначенных пособий с учетом перерасчета будет осуществлена 3 февраля 2022 г.», — пояснили в Пенисонном фонде.

 

 

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