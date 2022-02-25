Подсчитано, на сколько выросли цены в кафе и ресторанах Карелии

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания за год повысили цены на 7–12%, что превышает официально заявленный уровень инфляции.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на товары и услуги в январе 2021 и январе 2022 годов.

Год назад обед в кафе или столовой стоил, в среднем, 426 рублей. С тех пор эта сумма выросла на 12,8% и превысила 480 рублей.

Фаст-фуд в Карелии поднял цены на 10,9%. В январе прошлого года сэндвич типа «Гамбургер» можно было купить за 93 рубля. За год его стоимость увеличилась почти до 103 рублей.

Ужин в ресторане подорожал на 7% — с 2608 до 2790 рублей.