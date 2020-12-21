Подсчитано, на сколько выросло строительство жилья в Карелии

В январе-ноябре 2020 года в Карелии было введено в действие 243,5 тыс. кв. метров жилья, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

За 11 месяцев было построено 1130 жилых домов, в которых насчитывает 3459 квартир. Из этого количества 1082 дома (1083 квартиры) – за счет ИЖС. Темпы роста ИЖС вдвое выше общих показателей отрасли - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".