890x80
Реклама
«Железный человек» Тимур Зорняков: Огромное спасибо моей супруге за терпение
18.05.2022 19:35
Лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло в Карелии (ВИДЕО)
18.05.2022 18:37
Госдума повышает до 2 млн рублей штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
18.05.2022 20:30
Рядом с площадью, где должна пройти сельхозярмарка в Петрозаводске, собрали полсотни мешков мусора
18.05.2022 18:40
Кладбище стиральных машин обнаружили в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)
18.05.2022 16:34

Подсчитано, сколько будет стоить восстановление машины после столкновения с разными животными

Новости. Общество
10:34, 19 Мая 2022
фото: © pravdaurfo.ru

Новости партнеров

ДТП из-за выхода на дорогу лошади, лося или собаки будет иметь разные последствия для кошелька автовладельца.

Об этом говорят расчеты размеров выплат страховой компании «Согласие» по каско за последние 3 года.

Дороже всего обойдется ремонт после столкновения автомобиля с лошадью. Средний размер выплаты за такие повреждения составляет почти 550 тыс. рублей.

Меньше придется отдать за восстановление машины из-за лося — 341 тыс., кабана — 340 тыс. и косули — 311 тыс. рублей.

Чаще других животных хлопоты автомобилистам доставляют собаки (средняя выплата 68 тыс. рублей). Об убытках из-за них заявляли в 2,5 раза чаще, чем из-за птиц, и в 7 раз чаще, чем из-за кошек. Реже всего вред автомобилям причиняли бараны, зайцы, еноты и медведи.

Также к крупным животным, от которых нередко страдают автомобили, можно отнести коров, которые бодают транспортные средства или оставляют на них вмятины, когда проходят мимо стадами. Средний размер выплаты в таких случаях составляет около 50 тыс. рублей.

В основном, причинами обращений являются наезды, а также повреждения, полученные при попытке уйти от столкновения с четвероногими. Случается, когда животные сами повреждают припаркованные авто. К примеру, бродячие собаки могут погрызть шины или бампер, уличные коты, гуляющие по капоту и крыше авто, поцарапать покрытие, а более крупные звери могут помять оставленную без присмотра машину.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
13.05.2022, 12:03
Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Аналитика

16.05.2022 16:18
Политкухня
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
Находящийся под арестом экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук обжаловал решение суда, ранее отказавшегося удовлетворять претензии его семьи к команде Артура Парфенчикова.
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Почему перестали расти цены на бензин
11.05.2022 11:56
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.