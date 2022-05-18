Подсчитано, сколько будет стоить восстановление машины после столкновения с разными животными

ДТП из-за выхода на дорогу лошади, лося или собаки будет иметь разные последствия для кошелька автовладельца.

Об этом говорят расчеты размеров выплат страховой компании «Согласие» по каско за последние 3 года.

Дороже всего обойдется ремонт после столкновения автомобиля с лошадью. Средний размер выплаты за такие повреждения составляет почти 550 тыс. рублей.

Меньше придется отдать за восстановление машины из-за лося — 341 тыс., кабана — 340 тыс. и косули — 311 тыс. рублей.

Чаще других животных хлопоты автомобилистам доставляют собаки (средняя выплата 68 тыс. рублей). Об убытках из-за них заявляли в 2,5 раза чаще, чем из-за птиц, и в 7 раз чаще, чем из-за кошек. Реже всего вред автомобилям причиняли бараны, зайцы, еноты и медведи.

Также к крупным животным, от которых нередко страдают автомобили, можно отнести коров, которые бодают транспортные средства или оставляют на них вмятины, когда проходят мимо стадами. Средний размер выплаты в таких случаях составляет около 50 тыс. рублей.

В основном, причинами обращений являются наезды, а также повреждения, полученные при попытке уйти от столкновения с четвероногими. Случается, когда животные сами повреждают припаркованные авто. К примеру, бродячие собаки могут погрызть шины или бампер, уличные коты, гуляющие по капоту и крыше авто, поцарапать покрытие, а более крупные звери могут помять оставленную без присмотра машину.