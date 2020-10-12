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Подсчитано, сколько дизтоплива способны купить водители в Карелии - меньше, чем в среднем по РФ

Новости. Общество
12:07, 13 Октября 2020
фото: pixabay
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Рейтинг регионов России по доступности дизельного топлива для населения показал, что в Карелии оно стоит дороже, а зарплаты жителей ниже, чем в среднем по стране.

Поэтому показатель доступности этого вида автомобильного топлива в Карелии ниже, чем по России.

При составлении рейтинга эксперты РИА Новости рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Анализ показал, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат.

Сколько топлива могут позволить себе карельские автомобилисты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2020-10-13 13:10:10
Бабка Валя проиграла битву за "северные" и лишила карельцев 5 лет пенсии.
zanoza
2020-10-13 12:45:57
А Родионов нам заливал про зарплаты выше среднероссийских. Вот ни стыда, ни совести у чиновника.
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